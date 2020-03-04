شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة ..أسد الجوف اللواء امين العكيمي في اجتماع ميداني ضم قيادات عسكرية من التحالف وقيادات عسكرية يمنية استعداد لخوض معركة الحسم في الجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/04 الساعة 04:31 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

عقد اليوم الاربعاء اجتماع ميداني ضم قيادات عسكرية من التحالف وقيادات عسكرية يمنية في محافظة الجوف . وقالت مصادر ان الاجتماع عقد بين قيادات عسكرية من التحالف ومحافظ الجوف الشيخ امين العكيمي ورئاسة الاركان في الجيش اليمني عزيز صغير في شرق الحزم مركز محافظة الجوف. أقرأ أيضا : عااااجل : الرئيس هادي يوقف رئيس الوزراء معين عبد الملك عن العمل ..وتكليف هذه الشخصية قائم بأعمال رئيس الوزراء الى حين صدور قرار تشكيل حكومة جديده Advertisements الملك سلمان يعيد ضباط مقربين من الرئيس السابق علي صالح للواجهه ل قيادة المعارك وفرض نفوذ الشرعية على كامل المناطق التي سيطر عليها الحوثي واخرها الجوف ! واكدت مصادر ميدانية إن الجيش يتواجد بالقرب من مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف (شمال) التي سيطر عليها مسلحو جماعة الحوثي الأحد، ويخوض معاركا لاستعادتها. وأضافت ان الجيش والمقاومة لا يزالون مرابطون في مختلف جبهات القتال بالجوف , وأن الجيش يعمل لطرد المسلحين الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها.



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