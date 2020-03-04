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عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة نوال الزغبي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة. وظهرت نوال بإطلالة أنيقة بجاكت جينز باللون الرمادي وبنطلون أسود وتي شيرت برسومات وطباعات باللون الأحمر، وتميزت إطلالة نوال بالشبابية المرحة. --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • بملابس مثيرة .. الفنانة نوال الزغبي تمارس هوايتها المجنونة وتجلس على خرطوم الفيل ..شاهد • أسد يخطف عروس من قبضة عريسها في غمضة عين.. شاهد كيف تصرف الزوج الجبان عندما غرس الأسد مخالبه في جسدها .. "فيديو’’ • عاجـــل : فيصل القاسم يعلن عن علاج فيروس "كورونا" الذي عجزت الصين عن اكتشافه • العثور على أكبر "أفعى" بالعالم ..طولها 4 أمتار .. و12 شخص يمسكون بها ..شاهد • الثمانينية البريطانية التي تزوجت شابًا مصريًا تفجر مفاجآت محرجة: هذا ما حدث لي في ‘‘ليلة الدخلة’’ • أسد يتزوج أنثى النمر .. شاهد كيف كانت النتيجة الصادمة في المولود الأول (صور) • هذا المشروب "اللذيذ" ورخيص الثمن يعالج أمراض القلب والسرطان ويقضي على مشاكل الهضم وهشاشة العظام ..تناوله يومياً وعش مرتاح البال !! Advertisements • "MBC" تجمع فتاة جميلة بزوجها الذي سرق منها اغلى ما تملك وهجرها قبل ثلاث سنوات ..شاهد كيف كانت ردة فعلها عندما سمعت صوته لأول مرة ..(فيديو) • "لبوة" تعاقب حبيبها الأسد بطريقة مرعبة لأنه فشل في إشباع رغبتها الجنسيه ..شاهد • عريس يداعب عروسته بطريقة مرعبة ..قدم لها أفعى مفترسة داخل صندوق كهدية الزواج فكانت نهايتها صادمة ..شاهد • قل وداعا لارتفاع "ضغط الدم" ..طريقة بسيطة بدون ادوية تنهي مشكلتك للأبد ..شاهد • أسد متوحش يفترس رجل في ثواني ويلتهم بعدة مباشرة ثلاثين كلب .. شاهد كيف كانت النهاية صادمة ومرعبة ..(فيديو) • المذيعة "علا الفارس" تنشر غسيل قناة mbc وتكشف ما حدث لـ" لجين عمران وسارة عبدالعزيز" .. (فيديو) • أسد ينهش لحم فتاة وهي تمارس "الجنس" مع حبيبها في الهواء الطلق ..وعندما حضرت الشرطة وجدو مفاجأة في جسد الفتاة لم تخطر على بال أحد ..شاهد --------------------------------- ونسقت مكياجا هادئ مع تسريحة شعرها المعتادة، الكيرلي الواسع وكتبت على الصورة: "لن تجد آخر لي. لست متأكدًا مما إذا كان هذا أمرًا جيدًا أو شيئًا سيئًا ... لكنه الحقيقة".

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