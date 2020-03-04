شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو أثار جدلا واسعا.. “شاهد” الراقصة صافيناز في مقطع فاضح جديد مع “حمار” والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - عادت الراقصة الاستعراضية المقيمة في مصر صافيناز لإثارة الجدل مجددا، بصورها وفيديوهاته الفاضحة لكن هذه المرة كانت مختلفة وتسببت في سخرية واسعة منها فضلا عن الانتقاد.

صافيناز نشرت​ على صفحتها الخاصة بانستجرام مقطع فيديو يظهر ركوبها على الحمار، وذلك خلال تصويرها احد اعمالها في احدى المناطق الريفية.

وتلقت صافيناز التي كانت ترتدي فستانا كشف عن صدرها بشكل فاضح حملة سخرية كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكانت الراقصة الاستعراضية قد نشرت مؤخرا صوراً من زفافها على الممثل المصري مصطفى شعبان، واكتفت بالتعليق بكتابة إسميهما مع علامات الحب والعريس والعروس.

الأمر الذي أثار حينها جدلا كبيرا بين الجمهور، ليتبين لاحقاً أنها جزء من مشاهد مسلسلهما “أبو البنات” الذي عرض منذ 4 سنوات.

https://www.instagram.com/tv/B9E7T4qAAQZ/

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