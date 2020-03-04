شكرا لبحثكم عن خبر استدعاء المقدشي إلى الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة عن مغادرة قائد عسكري كبير من محافظة مارب شمال شرقي البلاد إلى العاصمة السعودية الرياض. وذكرت المصادر أن وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي غادر أمس الثلاثاء مارب إلى الرياض. Advertisements وأضافت المصادر أن المقدشي غادر بعد تلقيه طلب من الرئاسة اليمنية والحكومة بالحضور لاجتماع عاجل وطارئ نتيجة المستجدات الأخيرة. وتأتي هذه الدعوة للاجتماع الطارئ بعد التطورات الأخيرة في محافظة الجوف ووصول وفد حكومي إلى مأرب أمس الثلاثاء.

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