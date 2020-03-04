صنعاء.. نيابة الحوثي توجه تهمة جديدة لرئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

بدأت النيابة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء اليوم الأربعاء، التحقيق مع رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا "حميد عقلان"، المختطف لدى الميليشيا، موجهة له تهمة وصفت من قبل فريق الدفاع بالغبية.



وأكد المحامي "عبدالباسط غازي" رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين، أن النيابة وجهت للدكتور "عقلان" تهمة "اصطناع صورة بطاقة مزورة ادعت أجهزة الأمن انها ضبطت بحوزته".

وتابع "غازي" في منشور على صفحته في "فيس بوك"، "يظهر جليا من خلال اطلاع النيابة وهيئة الدفاع على محضر الضبط أنه تم حشر عبارات وجود صورة لبطاقة مزوره تحمل صورة الدكتور واسم آخر، بعد إرغام الدكتور على (التوقيع على) محضر الضبط".

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ولفت "غازي" إلى أن "التهمة كانت مدعاة للسخرية والاستغراب، فالحشر جلي وواضح"، مضيفاً أن "عضو النيابة المحقق خالد عمر كان يبتسم مستغربا من تجرؤ من عملوا محضر الضبط على تلك الإضافات المذكورة في المحضر ."

وأشار "غازي" إلى أن "الهدف من إحالة الدكتور الى النيابة كما تبين للهيئة هو أنه التزم ببذل الجهود لإحضار هاردات (أقراص صلبة) وسيرفرات وأنظمة الجامعة، فكان الرد من هيئة الدفاع ان هذه ليست تهمة ولا جريمة ولا من اختصاص النيابة التحقيق في التزام مدني إن صح".

ورد الدكتور عقلان أن التزامه كان ببذل الجهد وليس بإحضار السيرفرات والهاردات كونه ليس المالك للجامعة وإنما هو موظف فيها فقط.

وأكد الدكتور "أن عزله من قبل الحارس القضائي وهو إجراء غير قانوني البته، يمنعه تماما من بذل أي جهد في التواصل وإقناع الملاك بإحضار الهاردات والأنظمة الخاصة بالجامعة، كون صفته القانونية على مذهب ومنهج الحارس القضائي قد انتهت بعزله وتعيين آخر بدلا عنه".

وقال المحامي غازي إن هيئة الدفاع تقدمت بدفوع قانونية بانعدام الجريمة وتلفيق التهمه وبعدم اختصاص النيابة في التحقيق في التزام مدني، وبطلان تمديد الحبس الاحتياطي