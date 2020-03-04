شكرا لقرائتكم خبر عن أول حكم بالإعدام بسبب فيروس كورونا! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقى صيني حكما بالإعدام لطعنه اثنين من المسؤولين عند حاجز لاحتواء فيروس كورونا في السادس من فبراير، وفق تقرير نشره موقع ساوث تشاينا مورننغ بوست.

وقالت محكمة في مقاطعة يونان الجنوبية التي أصدرت الحكم، إن “ما جيانغوو” 23 عاما، تجاهل القوانين العامة فيما تعيش المقاطعة أعلى حالة طوارئ تتعلق بالصحة العامة”.

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وأضافت المحكمة أن تجاهل ما جيانغوو سياسات السيطرة على الفيروس أدى إلى مقتل شخصين، معتبرة أن سلوكه يرقى إلى مستوى “القتل العمد”.

وكان “ما” مسافرا في سيارته مع شخص آخر عندما أوقفا عندم حاجز، بحسب المحكمة. فخرج رفيق “ما” من السيارة لإزالة الحاجز لفسح المجال لمرور السيارة، رافضا الامتثال لتحذيرات المسؤولين من القيام بذلك.

وأخرج أحد مسؤولي المقاطعة تليفونه المحمول لتصوير “ما” ورفيقه أثناء رفضهما لاتباع التدابير الحكومة، فسحب “ما” سكينا من جيبه وطعن المسؤول عدة طعنات.

وطعن أيضا مسؤولا آخر حاول تقديم المساعدة للمسؤول الأول عندم الحاجز. ومات كلا المسؤولين متأثرين بجراحهما، حسب بيان المحكمة.

وكانت السلطات المحلية في عموم الصين قد فرضت قيودا على حركة المرور منذ أواخر يناير، مع ورود التقارير عن الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأصاب الفيروس أكثر من 70 ألف وقضى على نحو ثلاثة آلاف شخص في الصين.