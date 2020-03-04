شكرا لقرائتكم خبر عن اخر أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الاربعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ???? الأسعار في صنعاء: الدولار شراء 593 إلى 594 ريال. جديد "الخليج 365" Advertisements الدولار بيع 597 إلى 598 ريال.

السعودي شراء 157 إلى 157,2 ريال. السعودي بيع 157,5 إلى 157,6 ريال.

???? الأسعار في عدن: الدولار شراء 642 إلى 645 ريال. الدولار بيع 647 إلى 650 ريال.

السعودي شراء 169 إلى 170 ريال. السعودي بيع 170 إلى 171 ريال.

الأسعار تتغير كل لحظة وبفارق كبير من صراف إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.

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