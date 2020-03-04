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عدن - ياسمين التهامي - الوقاية من فيروس كورونا الجديد في المنازل وأماكن العمل

نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية بعض النصائح للوقاية من فيروس كورونا الجديد في المنازل، ومن هذه النصائح ما يلي:



تجنب الاتصال المباشر مع شخص مصاب بأعراض الجهاز التنفسي.

تجنب لمس الوجه قبل تغسيل اليدين.

تغطية الفم والأنف عند العطاس والسعال.

غسل اليدين باستمرار باستخدام الماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو استخدام معقم اليدين الكحولي.

جديد اب برس​

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أما في أماكن العمل، فقد نشرت منظمة الصحة العالمية بعض التعليمات للوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وقد تضمنت تلك التعليمات ما يلي:

يجب إبقاء مكان العمل نظيفاً.

يجب المحافظة على غسل اليدين باستمرار باستخدام الماء والصابون أو معقم اليدين الكحولي.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس بمناديل ورقية والتخلص من المناديل بعد ذلك. ويجب توفير سلات للتخلص من المهملات بطريقة سريعة.

لبس الكمامة في حال الشعور بأيّة أعراض.

مراجعة نصائح السفر الوطنية عند تقرير السفر إلى أحد الدول.

يُنصح الأشخاص الذين هم في خطر للإصابة ببفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بالبقاء في المنزل.

يُنصح بتعزيز خيار العمل عن بعد إن أمكن.

كما يُنصح بتجنب المصافحة والقبل.