شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبدالعزيز تعلن حبها رسميا لأحمد العوضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ياسمين عبدالعزيز تعلن حبها رسميا لأحمد العوضي

اضطرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، لإعلان علاقتها بالفنان المصري أحمد العوضي الذي يصغرها بقرابة 10 أعوام وذلك بعد هجوم لاذع من قبل شقيقها الذي طالبها بالكشف عن طبيعة العلاقة.

وكشفت ياسمين عبدالعزيز بشكل رسمي أنها تعيش قصة حب مع الفنان أحمد العوضي، حيث نشرت صورة جمعتهما عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، وكتبت معلقة: ”بحبك يا أحمد“.

جديد اب برس​

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من جانبه أعاد أحمد العوضي نشر الصورة ذاتها عبر حسابه الخاص على موقع ”إنستغرام“، وكتب عليها معترفا بحبه لها أيضا : ”بحبك يا ياسمين“.

وتناقل محبو الفنانين هاتين الصورتين على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أنها تأتي بعد جدل كبير استمر قرابة شهر ونصف الشهر حول طبيعة علاقتهما التي حسمها منشور الفنان وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين عبدالعزيز.

وكان وائل عبدالعزيز هاجم شقيقته ”ياسمين“ بكلمات ”لاذعة“ أشار فيها إلى أنها تسببت له في أن تكون سيرته على ألسنة الجميع بسبب الصور التي تجمعها بالفنان أحمد العوضي دون تحديد طبيعة العلاقة بينهما خاصة أن الأخير لم يطلبها للزواج رسميا منه متهما إياه بأنه يسلك طريقا وصفه بـ“الشمال“.

يُذكر أن علاقة ياسمين عبدالعزيز بالفنان أحمد العوضي أثارت جدلا كبيرا بين رواد التواصل الاجتماعي منذ يناير الماضي عندما حضر عيد ميلادها وتسببت صورهما في حديث الجمهور عن علاقة ارتباط تجمعهما خاصة بعد طلاقها من زوجها رجل الأعمال المصري محمد حلاوة.