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عدن - ياسمين التهامي - المجلس السياسي للحوثيين يعلنون مقتل محمد علي ... اصدار بيان نعي وتحديد موعد تشييع جنازته

نعي المكتب السياسي لمليشيا الحوثي مقتل الشيخ محمد علي النفيش، احد كبار مشايخ محافظة حجة الموالين للمليشيات . وبثت قناة المسيرة الحوثية قبل قليل بيان النعي وجهته الى اسرة وآل النفيش بمقتل الشيخ علي محمد النفيش، الذي لقي مصرعه في معارك الجوف. جديد اب برس​ عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" Advertisements ​

الجدير بالذكر بأن مليشيات الحوثيين خسرت مئات القتلى والجرحى خلال معارك الجوف الذي تكبدت خلالها قتلى بالمئات .

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