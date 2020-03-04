شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيصل القاسم يعلن عن علاج فيروس "كورونا" الذي عجزت الصين عن اكتشافه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سخر الإعلامي بقناة الجزيرة ،فيصل القاسم من الوصفات الطبيعية التي تتناقلها بعض الحسابات العربية وتزعم أنها تعالج فيروس "كورونا" .

وقال فيصل القاسم في تغريدة رصدها موقع "صوت المغتربين" أن في الصين مختبرات تعمل على مدى ٢٤ ساعة يومياً و ٧ ايام في الأسبوع ، أطباء و اختصاصيين و علماء للحصول على علاج لفايروس كورونا و لم يستطيعوا الى الآن إيجاد العلاج......وعنا بيجي واحد بيقول لك جيب حبتين ثوم وعصرة ليمون وشوية زيت زيتون. وتعال أقنعه انو هذه تتبيلة صحن فول .

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وشهدت عددا من الدول العربية انتشارا متسارع لفيروس كورونا الذي ظهر في الصين قبل اكثر من شهرين وتوفي بسببه مايقارب 3000 مواطن صيني .

وحصلت الكويت على النصيب الأكبر من بين الدول العربية من حيث عدد المصابين بالفيروس ، حيث استقر العدد امس الثلاثاؤ عند 56 حالة .

اما البحرين التي وصل عدد المصابين فيها إلى 49 حالة فقد اعلنت أن 47 شخص تعافو تماما من الفيروس .

وفي الإمارات ، اعلنت السلطات عن 6 إصابات جديدة ، واعلنت عن تقديم إجازة الربيع وتعطل المدارس لمدة 4 أسابيع اعتباراً من الأحد القادم .

وفي العراق اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس ، وهو نفس الرقم الذي اعلنت عنه وزارة الصحة العمانية امس الثلاثاء عن اكتشاف 6 حالات جديدة في مسقط .

اما في الجزائر فقد اعلنت السلطات عن تسجيل ثلاث حالات مؤكدة .

وفي واشنطن ارتفع أعداد الوفيات بالفيروس إلى 9 ، واعلنت إسبانيا عن اول حالة وفاة

وفي إيطاليا اعلنت الحكومة ارتفاع أعداد الوفيات بالفيروس إلى 79 ، كما اعلنت بريطانيا تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 51



وفي احدث دراسة قال الاستشاري في الأمراض المعدية الدكتور مجدي بدران ان نسبة الوفيات في الكبار بسبب كورونا تسجل 14.8% وما فوق الثمانين 22% .