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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجفري يباغت الجميع بتصريح صادم ومخيف ارعب هادي والجنرال الاحمر وكل دول التحالف واثار جنون عيدروس الزبيدي..لكنه اثلج صدر عبد الملك الحوثي شخصيا

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