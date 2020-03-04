شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. الكلمة التوجيهية المهمة للقيادة العسكرية والأمنية التي ألقاها المحافظ البحسني بسيؤن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ننشر الكلمة التوجيهية المهمة للقيادات العسكرية والأمنية التي ألقاها محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمدينة سيئون أمس.



وجاءت الكلمة خلا ترؤسه الاجتماع الاستثنائي بأعضاء اللجنة الأمنية بوادي وصحراء المحافظة

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