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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. البحسني ينعي اسطورة حضرموت النجم الكروي الكبير الكابتن عمر بن همام "عمارو" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
الخليج 365
نعى محافظ حضرموت، الشخصية الرياضية الفذة والأسطورة الرياضية النجم الكبير للنادي الأهلي بغيل باوزير ومنتخب حضرموت في العصر الذهبي لكرة القدم، الكابتن عمر همام بن همام "عمارو" الذي وافاه الأجل يوم أمس.
وقال المحافظ إن حضرموت خسرت اليوم اسطورة لن تتكرر ، لمع اسمه في سماء الإبداع الرياضي، وأمتع الجمهور أيام العز الكروي، بمهاراته وإبداعاته وامكانياته الفريدة.
وأضاف المحافظ "إن حضرموت وهي تقف اليوم متوشحة بلون السواد، حزناً على فراق هذا النجم الكبير، نرفع باسم السلطة المحلية بالمحافظة والأطر الرياضية كافة خالص التعازي وعظيم المواساة الى أسرة وذوي الفقيد، وندعو ونبتهل الى الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه تعالى فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون
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