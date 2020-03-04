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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العميد حسين الحامد : واجبنا تقصي حقيقة إنتشار الأوبئة والأمراض في المكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
اكد مدير عام مديرية مدينة المكلا العميد حسين هاشم الحامد اثناء لقاءه صباح اليوم بمكتبه مدير مكتب الصحة بالمديرية محمد علي اليهري وفريق الاستجابة السريعة للأمراض والأوبئة بمديرية المكلا اهتمامه في متابعة وتقصي الاوضاع حول انتشار الأوبئة والامراض والاستعداد التام بالتنسيق مع الجميع تحسبا لتسرب أي حالة الى المديرية.
وتعرف المدير العام الحامد على عمل ونشاطات فريق الاستجابة السريعة للأمراض والاوبئة بمديرية المكلا ومنها متابعة الامراض الشائعة والمنتشرة والزيارات الدورية للمرافق الصحية كمبادرة تحسسية وكذلك استقبال الوافدين من خارج المديرية .
وأطلع على عمل كامل الاجراءات الصحية والمتابعة المتواصلة لفيروس كورونا والتنسيق مع الفرق المنتشرة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية وانشاء محجر صحي بتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة واشراف مكتب الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية استعداد لتسرب أي حالة الى داخل المحافظة.
واشار الفريق الى اقامة دورات تثقيفية للممرضين والعاملين في القطاع الصحي في كيفية التعامل مع الحالات المشبوهة والمصابة واقامة حملات مجتمعية توعوية حول انتشار فيروس كورونا في عدة مجالات منها في المدراس والشوارع عبر ملصقات وبرشورات وكذلك اعتزام الفريق على استهداف الحدائق والمتنافسات في حملتهم التوعوية واقترح المدير العام الحامد التنسيق مع الامن بتهيئة فرق امنية احتياطية وتدريبهم واشراكهم في الحملة التثقيفية التوعوية.
حضر اللقاء منسق الترصد الوبائي بالمديرية د ميسون الحامد وطبيب الفريق د احمد العمودي ومسؤول الامداد والتمويل الدوائي/ عبدالله بن حيدرة ومسؤول التثقيف الصحي/ حسين التاربي
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