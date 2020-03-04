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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المقاومة الجنوبية تنفي مزاعم إيقافها ضخ وقود الكهرباء في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
عدن - الخليج 365
نفى مصدر في المقاومة الجنوبية المزاعم التي تتحدث عن قيام قائدها عبدالناصر البعوة ابوهمام .
وبحسب موقع عدن تايم أكد المصدر أن المقاومة الجنوبية لم تقم باغلاق ضخ اي باخرة تحمل على متنها وقود الديزل الخاص بكهرباء عدن ولم تكن هناك باخرة خاصة لضخ وقود الديزل.
واضاف المصدر أن الاغلاق كان لسفينة المشتقات البترولية للمحطات الخاصة والتجارية مشيرا الى ان الاغلاق كان لساعات فقط كرسالة تحذيرية للحكومة وقوى الفساد.
وقال المصدر في حديثه لم يكن ماتم في ميناء الزيت الهدف منه الاضرار بالمصالح العامة ولا ايقاف ضخ وقود محطات الكهرباء كما يحاول ان يصوره البعض اليوم.
ونوه المصدر ان المقاومة الجنوبية تقف دائما مع الشعب وتصطف الى جانب هموم ومعأناة الناس لانها تعتبرا انعكاسا لاماله وطموحه مضيفا ان المقاومة ستكون دوما ضد قوى الفساد والشر والابتزاز
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