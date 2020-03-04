رئيس الوزراء : إجلاء اليمنيين من ووهان الصينية موقف كريم وأصيل من الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365

وصف رئيس الوزراء، معين عبدالملك، إجلاء الإمارات لليمنيين من ووهان الصينية بإنه موقف كريم واصيل .

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وقال عبدالملك في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365) "اجلاء اخواننا وابنائنا الطلاب وعائلاتهم من وهان في الصين موقف كريم وأصيل من أشقائنا في دولة الإمارات لهم منا كل الشكر والتقدير" .

وأضاف "والشكر موصول للحكومة الصينية على ما قدمته من رعاية واهتمام لأبنائنا، آملين أن يتمكن العالم من احتواء الخطر الداهم لفيروس كورونا" .