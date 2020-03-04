حضرموت.. الشعب الهندسية تنفذ مناورة مصغرة على كيفية فتح الثغرات في حقول الألغام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 نفذت الشعبة الهندسية في حضرموت تنفذ مناوره مصغره على كيفيه فتح الثغرات في حقول الالغام

وبحسب توجيهات قيادة المنطقة، نفذت الشعبة الهندسية مناورة مصغره على كيفية فتح الثغرات في حقول الألغام . وخلال المناورة استعرض منتسبو الشعبة مهاراتهم العسكرية، حيث تم فتح الثغرات للسماح للقوات الصديقة بالتقدم نحو أهدافها. Advertisements وأظهرت المناوره الجاهزية العالية للأسلحة و مدى الروح القتالية للأفراد، متمثلةً بالمهارات التي اكتسبوها في الدورات السابقة و نفذوها بكفاءة عالية

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