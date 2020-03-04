اخبار الخليج / اخبار اليمن

مقتل قيادي حوثي بارز بقصف للتحالف في الجوف

0 نشر
اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي حوثي بارز بقصف للتحالف في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

مقتل قيادي حوثي بارز بقصف للتحالف في الجوف

الخليج 365 ـ خاص

قتل قيادي حوثي بارز بقصف جوي لمقاتلات التحالف في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements

 

وذكرت مصادر محلية لـ"الخليج 365" أن القيادي الحوثي، العقيد عبد الكريم مجاهد أحمد صالح ردمان، قتل مع العشرات من مسلحي المليشيا بقصف جوي في الجوف.

 

وتشهد الجوف، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي التي أحرزت تقدما وسيطرت على مركزي مديريتي الغيل والحزم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل قيادي حوثي بارز بقصف للتحالف في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا