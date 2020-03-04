شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي حوثي بارز بقصف للتحالف في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 ـ خاص

قتل قيادي حوثي بارز بقصف جوي لمقاتلات التحالف في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

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وذكرت مصادر محلية لـ"الخليج 365" أن القيادي الحوثي، العقيد عبد الكريم مجاهد أحمد صالح ردمان، قتل مع العشرات من مسلحي المليشيا بقصف جوي في الجوف.

وتشهد الجوف، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي التي أحرزت تقدما وسيطرت على مركزي مديريتي الغيل والحزم