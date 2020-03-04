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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مطالبات للمنظمات الدولية بتقديم مساعدات عاجلة لنازحي الجوف في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
الخليج 365 ـ مأرب
طالبت الوحدة التنفيذية للنازحين في محافظة مأرب (شرقي اليمن) المنظمات الدولية والإنسانية بتقديم المساعدات الإغاثية والإيوائية للنازحين القادمين من محافظة الجوف.
ووفق تصريحات لمسؤولي الوحدة التنفيذية للنازحين، فإن العشرات من النازحين توزعوا في مدينة مارب مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم وبعض المديريات، بينما لا يزال البعض منهم في الصحراء دون مأوى.
وتابع المسؤولون بأن المنظمات الإنسانية قدمت خمسة في المئة من الاحتياجات للنازحين، بسبب نقص المواد الإغاثية والإيوائية
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