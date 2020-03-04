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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصلحة الهجرة والجوازات بتعز توقف عملها لأسباب أمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
الخليج 365 ـ تعز
قالت مصادر أمنية إن مصلحة الهجرة والجوازات في مدينة تعز (جنوب غربي البلاد)، أوقفت عملها لأسباب أمنية، في ظل التدافع الكبير للمواطنين للحصول على الجوازات.
وتابعت المصادر أن مصلحة الهجرة والجوازات أغلقت أبوابها، تنفيذاً لتوجيهات مدير شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي، الذي وجه بإيقاف العمل رغم الإشادة التي قدمها محافظ تعز نبيل شمسان بالجهود الكبيرة التي تبذلها المصلحة.
يذكر أن إدارة المصلحة تشهد ازدحامًا شديدًا من المواطنين الراغبين في الحصول على جوازات سفر، وسجلت المصلحة حوادث تدافع وإطلاق نار خلال الأيام الماضية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى
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