شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلامية السابقة في قناة الـ"MBC" علا الفارس تفاجئ الجميع وتخرج بهذا التصريح حول انتشار الكورونا في السعودية والامارات..."شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يبدو أن الحرب الباردة بين قطر والسعودية لن تتوقف، فموجة جديدة من الإتهامات بين رواد مواقع التواصل اشتعلت بعد أن اثارت الكاتبة السعودية نورا المطيري الجدل باتهامها قطر بدفع المليارات لزراعة فيروس كورونا في الصين لاستهداف السعودية.
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حيث غردت تورا المطيري عبر حسابها على تويتر وفق ما نقلته (نورت): “أعتقد أن تركيبة ونشر فيروس كورونا قطرية بامتياز.. وأن الدوحة دفعت مليارات لزراعة هذا الفيروس المخيف في الصين، بهدف ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية وتحقيق اتفاق الرياض وعودة السلام للشرق الأوسط.”
وقد أثارت تغريدة نورا المطيري ردود فعل واسعة جاء معظمها بشكل ساخر، وكان احدها من الاعلامية الاردنية علا الفارس التي ردت عليها كاتبة: “شنهووووووووو الذكاء والقدرات الخارقة هذه بالفطرة أو كيف طورتي موهبتك استاذة نوراااا”.
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