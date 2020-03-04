- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو...شاهد "بالصور"شجار بين محمد العرب وهاني بن بريك ينتهي بتهديد خطير يطلقه الأخير للأول..."تفاصيل" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - هدد نائب مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، موفد قناتي العربية والحدث محمد العرب، باللجوء إلى القضاء بسبب تغريدة له على "تويتر".
ووفقا لمتابعة ""الخليج 365"" نشر محمد العرب تغريدة قال فيها: "التكفيري السابق وعنصر التأزيم الحالي يعطي دروس بالتغطية الإعلامية وهو يدري وسكان الحبشة يدرون أن ما بينه وبين الاعلام ما بين المغرب والشام".
جديد "الخليج 365"
وأضاف: "نحن نعلم أن إصرار هاني شاكر الذي انتهى بريقه على افتعال الأزمات الفنية هي محاولة للعودة للأضواء مجددا لكن هيهات كان زمان".
تغريدة العرب دفعت "هاني بن بريك" للرد عليها بقوله: "من حق أمير الغناء العربي هاني شاكر يرفع عليك قضية باتهامه إنه تكفيري سابق".
وتابع: "وإن كنت تقصد هاني بن بريك فكن شجاعا وصرح باسمه وستكون أول قضية يرفعها بن بريك في السعودية والإمارات والبحرين لثبت عند القضاء أن هاني بن بريك كان تكفيريا أوتقول إنها كذبة مثل نحن على مشارف صنعاء وسلامتك".
كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو...شاهد "بالصور"شجار بين محمد العرب وهاني بن بريك ينتهي بتهديد خطير يطلقه الأخير للأول..."تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.