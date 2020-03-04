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نازحة تتعرض للاغتصاب الجماعي والاختطاف

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عدن - ياسمين التهامي - تعرضت فتاة نازحة للاغتصاب الجماعي من قبل ذئاب بشريه في محافظة أبين، جنوبي اليمن.

 

 

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وقالت مصادر محلية في المحافظة، أن الفتاة ” ب. ص. ح “، التي نزحت مع أسرتها من محافظة الحديدة، خرجت أمس الأول الاثنين، برفقة شقيقتها الصغيرة، إلى وادي حسان لجلب الحطب.

وأكدت المصادر أن، ثلاثة مجرمين هاجموا الفتاة،و قاموا باغتصابها بطريقة وحشية واجرامية، دخلت على إثرها الفتاة في حالة انهيار وغيبوبة.

وأضافت المصادر أن، الشقيقة الصغرى كانت قد ابتعدت عن الفتاة في عملية البحث عن الحطب، عند عودتها وجدت أختها شبه ميته، اتجهت حينها نحو الطريق الرئيسي لطلب النجدة من المارة لإنقاذ شقيقتها، وسط صراخ وبكاء ” اختي.. أختي”.

وبينت المصادر أن، الطفلة استوقفت، سائق أحد باصات الأجرة نوع “نهى”، كان على متنه مواطنين، اتجهوا نحو الفتاة التي وجدوها فاقدة للوعي، وفي حالة سيئة جدا.

وأثناء محاولة المواطنين، إسعاف الفتاة، تعرضوا لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين الذين طالبوهم، بترك الفتاة، وانهم أي ” المسلحين” سيتولون مهمة اسعافها على متن أحد الأطقم العسكرية إلى مستشفى أبين العام.

ولفتت المصادر إلى أن المسلحين، اخذوا الضحية، وشقيقتها الصغيرة، واتجهوا بسرعة جنونية، دون اسعاف الفتاة، واقتيادها إلى مكان مجهول.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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