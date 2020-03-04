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عدن - ياسمين التهامي - بعد سقوطها بتصعيد تكفيري ... اغلاق ستار معركة الجوف وتهديد بالتصفية بين الإعلامي محمد العرب وهاني بن بريك

شهدت منصة تويتر خلال الساعات الماضية جدل ساخن وصراع التغريدات بين مراسل قناة العربية محمد العرب وهاني بن بريك زعيم فوضى المحافظات الجنوبية ومتهم في قضايا ارهاب

"إب برس" ينشر لكم محتوى التغريدات *تويتر يشهد صراع التغريدات بين الإعلامي محمد العرب وبين هاني بن بريك* *****************

جديد اب برس

عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق"

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▪هاني بن بريك

ياقناة العربية يؤسفني أن أقول احترموا عقول الناس، تخاطبون من بهذا التهريج : أقارب لعبدالملك الحوثي !! لم يقاتل الجيش في الحزم وانسحب لأنها مكتظة بالسكان. فماذا عن تحرير صنعاء وفيها ما يزيد عن مليونين !!! قليل من الحياء تكرموا به، ما يحدث يدمي القلوب والله

▪محمد العرب...Mohammed Al arab

التكفيري السابق وعنصر التأزيم الحالي يعطي دروس بالتغطية الإعلامية وهو يدري وسكان الحبشة يدرون ان ما بينه وبين الاعلام ما بين المغرب والشام.. نحن نعلم ان اصرار هاني شاكر الذي انتهى بريقه على افتعال الازمات الفنية هي محاولة للعودة للاضواء مجددا لكن هيهات كان زمان #نحن_هنا_أين_أنتم

▪هاني بن بريك من حق أمير الغناء العربي هاني شاكر يرفع عليك قضية باتهامه إنه تكفيري سابق. وإن كنت تقصد هاني بن بريك فكن شجاعا وصرح باسمه وستكون أول قضية يرفعها بن بريك في السعودية والإمارات والبحرين لثبت عند القضاء أن هاني بن بريك كان تكفيريا أوتقول إنها كذبة مثل نحن على مشارف صنعاء وسلامتك

▪‏محمد العرب...Mohammed Al arab

هكذا هُم الصغار يمكن استفزازهم بسهولة لانهم يفتقرون لحكمة الكبار... يمكن بتغريدة ان نجعل شباك التذاكر للفيلم الجديد لهاني سلامة لا يستقبل احد ونحطم ايرادات الفيلم القادم لهاني رمزي وكذلك نخرج ملفاته القديمة القديمة اما هاني شاكر فيكفيه من الأذى ان اغنية بنت الجيران الاول عالميا!!