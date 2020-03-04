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عدن - ياسمين التهامي - الامارات تدخل الطلاب اليمنيين الى الحجر الصحي لفحصهم

ومن المنتظر أن تقوم دولة الإمارات بإجراء الترتيبات اللازمة؛ تمهيداً لإعادة هؤلاء الطلاب إلى منازلهم.

وكان الطلاب اليمنيين قد وصلوا قبل ساعات إلى دولة الإمارات، عقب تكفلها بعملية نقلهم من مدينة ووهان الصينية.

أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة، الطلاب اليمنيين الذين نقلتهم من الصين بسبب فيروس "كورونا" الجديد، الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم الشخصية وعلاج أية حالات مصابة بالمرض. Advertisements ومن المنتظر أن تقوم دولة الإمارات بإجراء الترتيبات اللازمة؛ تمهيداً لإعادة هؤلاء الطلاب إلى منازلهم. وكان الطلاب اليمنيين قد وصلوا قبل ساعات إلى دولة الإمارات، عقب تكفلها بعملية نقلهم من مدينة ووهان الصينية.

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