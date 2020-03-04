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عدن - ياسمين التهامي - بعد أن أختارتها السعودية ... شخصية مقربة من الرئيس هادي تسحق الحوثي وتقوم بدور بوصلة شرعية هادي إلى الجوف

قالت مصادر عسكرية، مساء امس الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس عسكري بقيادة "بن عزيز" و"طارق صالح" و"القبلي" و"الوايلي". وأوضحت المصادر أن الاجتماع الموسع الذي ضم ضباط سعوديين كبار في قيادة قوات التحالف وعقد بمنزل الشيخ إبن عوشان بحضور عدد من قيادات ومشايخ محافظة مأرب، تمخض بالاتفاق على تشكيل مجلس عسكري لخوض معركة الجوف ونهم. جديد اب برس عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" ​ Advertisements وأشارت المصادر الى أنه تم الاتفاق على تعيين مجلس عسكري بقيادة العميد طارق صالح والفريق صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة وقائدا للعمليات المشتركة، والعميد وذياب القبلي نمران، والعميد أمين الوايلي. حضر الاجتماع عدد من مشايخ مراد وعبيدة والجدعان وال عقيل وجهم أبرزهم الشيخ مراد محسن بن معيلي. ويأتي الاتفاق على تشكيل المجلس العسكري في اطار تحركات المملكة العربية السعودية العاجلة في محافظة مأرب لدعم القبائل وقوات الجيش اليمني في مواجهة مليشيا الحوثي في الجوف ونهم .

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