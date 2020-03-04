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عدن - ياسمين التهامي - "الاسم" هادي يقوم بتعيين هذه الشخصية خلفا للاحمر

جديد اب برس عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" ​ Advertisements #65533;در حكومية : ضغوطات على الرئيس هادي من قبل السفير السعودي لاختيار نائب له ورئيس وزراء بصلاحيات كاملة مقابل وديعة باثنين مليار دولار وهذه الشخصية المطروحة : قالت مصادر حكومية أن السفير السعودي محمد سعيد آل جابر طلب من الرئيس عبدربه منصور هادي تعيين معين عبدالملك نائب لرئيس الجمهورية رئيس للوزراء مقابل دعم سعودي يشمل وديعة سعودية جديدة ودعم اقتصادي على كافة المستويات. واستغربت المصادر من اصرار السفير السعودي على تعيين معين عبدالملك رئيس للوزراء خاصة بعد فشله في كثير من الملفات وإنفاقه الوديعة

قد يعجبك ايضا #65533;در حكومية : ضغوطات على الرئيس هادي من قبل السفير السعودي لاختيار نائب له ورئيس وزراء بصلاحيات كاملة مقابل وديعة باثنين مليار دولار وهذه الشخصية المطروحة : قالت مصادر حكومية أن السفير السعودي محمد سعيد آل جابر طلب من الرئيس عبدربه منصور هادي تعيين معين عبدالملك نائب لرئيس الجمهورية رئيس للوزراء مقابل دعم سعودي يشمل وديعة سعودية جديدة ودعم اقتصادي على كافة المستويات. واستغربت المصادر من اصرار السفير السعودي على تعيين معين عبدالملك رئيس للوزراء خاصة بعد فشله في كثير من الملفات وإنفاقه الوديعة السعودية بشكل غير مدروس فتحت أبواب الفساد المالي والإداري والذي نشر عنه تقرير من قبل لجنة العقوبات الدولية واللجنة الاقتصادية اليمنية. المصادر قالت أن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رفض ذلك واعتبره تدخلًا في الشئون الداخلية وأن اختيار رئيس الوزراء قرار سيادي لفخامة الرئيس بتشاور مع الأحزاب السياسية الذي تم الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية وقوية وفاعلة. المصادر أكدت أن اصرار السفير السعودي على تعيين معين عبدالملك نائب للرئيس ورئيس للوزراء هو ملف الاعمار والبرنامج السعودي الذي يعمل فيه رئيس الوزراء معين عبدالملك بحسب منصبه وزير للأشغال العامة وتم تسجيل عدد من الشركات التابعة له ووقع الكثير من الاتفاقيات الأمر الذي يخلق مخاوف لدى المشرف العام للبرنامج محمد سعيد آل جابر ان يتولى رئيس وزراء آخر ويقوم بإلغاء عدد من الاتفاقيات الموقعة. المصادر أكدت أن رئيس الوزراء معين عبدالملك وبحسب معلومات مؤكدة انتهاء من تشكيل الحكومة من ٢٤ وزير دون علم وموافقة الرئيس هادي والأحزاب السياسية الا انه تم التشاور مع رشاد العليمي مستشار رئيس الجمهورية وسلطان البركاني رئيس مجلس النواب وبعض المسئولين في مكتب رئيس الجمهورية والمجلس الانتقالي الجنوبي.قد يعجبك ايضا

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