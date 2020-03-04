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صنعاء - ياسمين الخيامي - سعودي من الطائفة الشيعية يهز المملكة من اقصاها الى اقصاها ويرعب كل السعوديين ..والداخلية السعودية تتخذ اجراءات صارمة وتصدر بيان عاجل ( نص البيان )

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