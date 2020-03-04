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صنعاء - ياسمين الخيامي - الداعية وسيم يوسف يباغت الجميع يوجه صفعة مدوية لولي عهد ابو ظبي..شاهد كيف أظهر شجاعة فائقة ولم يخشى محمد بن زايد وصعق القاضي بهذا الطلب الصادم

2020/03/04 الساعة 11:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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