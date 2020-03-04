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صنعاء - ياسمين الخيامي - مسؤول خليجي رفيع وجريء جدا يصعق السعودية وكل دول مجللس التعاون ويرفع رؤوس اليمنيين ويعلن افتخاره بأصوله الشمالية ( صورة + الاسم + فيديو )

2020/03/04 الساعة 11:20 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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