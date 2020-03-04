شكرا لمتابعة خبر عن اول مغترب في السعودية يتحرر من ظلم الكفيل وتسلطه ويحصل على الاقامة الحرة..شاهد بالفيديو ردة فعل المغترب بعد أن اصبح جرا بدون كفيل( فيديو مؤثر ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اول مغترب في السعودية يتحرر من ظلم الكفيل وتسلطه ويحصل على الاقامة الحرة..شاهد بالفيديو ردة فعل المغترب بعد أن اصبح جرا بدون كفيل( فيديو مؤثر )

2020/03/04 الساعة 11:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اول مغترب في السعودية يتحرر من ظلم الكفيل وتسلطه ويحصل على الاقامة الحرة..شاهد بالفيديو ردة فعل المغترب بعد أن اصبح جرا بدون كفيل( فيديو مؤثر ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.