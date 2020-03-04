الإمارات تجلي 58 طالبا يمنيا من ووهان الصينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 ـ خاص:

قالت مصادر طلابية إن العشرات من الطلبة اليمنيين غادروا مع عائلاتهم، فجر اليوم الأربعاء (بتوقيت اليمن) مدينة ووهان الصينية، في عملية إجلاء طارئة على متن طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية، في حين فضل أكثر من مائة طالب البقاء في المدينة التي شهدت ظهور فيروس كورونا.



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وذكرت المصادر أن الطائرة أقلعت فجر اليوم، من مطار ووهان - بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد- وعلى متنها 58 طالبا وطالبة يمنيين، في عملية إجلاء، تمت بالتنسيق بين الحكومتين اليمنية والإماراتية.

ويعيش نحو 178 يمني من الطلاب وعائلاتهم في مدينة ووهان حيث تخضع المدينة ومقاطعة هوبي عموماً للحجر الصحي وإجراءات مشددة، منذ ظهور فيروس كورونا العابر للحدود فيها مطلع يناير الماضي.

وبقي في مدينة ووهان نحو 120 من الطلاب وعائلاتهم، بعد تراجع طلاب عن المغادرة