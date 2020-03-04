- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تجلي 58 طالبا يمنيا من ووهان الصينية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
الخليج 365 ـ خاص:
قالت مصادر طلابية إن العشرات من الطلبة اليمنيين غادروا مع عائلاتهم، فجر اليوم الأربعاء (بتوقيت اليمن) مدينة ووهان الصينية، في عملية إجلاء طارئة على متن طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية، في حين فضل أكثر من مائة طالب البقاء في المدينة التي شهدت ظهور فيروس كورونا.
وذكرت المصادر أن الطائرة أقلعت فجر اليوم، من مطار ووهان - بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد- وعلى متنها 58 طالبا وطالبة يمنيين، في عملية إجلاء، تمت بالتنسيق بين الحكومتين اليمنية والإماراتية.
ويعيش نحو 178 يمني من الطلاب وعائلاتهم في مدينة ووهان حيث تخضع المدينة ومقاطعة هوبي عموماً للحجر الصحي وإجراءات مشددة، منذ ظهور فيروس كورونا العابر للحدود فيها مطلع يناير الماضي.
وبقي في مدينة ووهان نحو 120 من الطلاب وعائلاتهم، بعد تراجع طلاب عن المغادرة
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تجلي 58 طالبا يمنيا من ووهان الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.