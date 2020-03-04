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العثور على أسلحة وقنابل إيرانية في مواجهات الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

العثور على أسلحة وقنابل إيرانية في مواجهات الجوف

متابعات_الخليج 365

كشف مصدر أمني عن العثور على العديد من الأسلحة التي شملت قنابل إيرانية الصنع وصواريخ مواجهة وقطع أسلحة أخرى .

 

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وذكر المصدر في سياق تقرير لجريدة الوطن ، سلط الضوء فيه على سقوط مدينة الحزم في الجوف، أن تلك الأسلحة يتم تهريبها عبر ميناء الحديدة، مؤكداً أن تحرير الحديدة ستكون الخطوة الأولى نحو تحرير اليمن.

 

طالب بضرورة التحرك الفوري من كافة الجبهات وفي آن واحد، واعتبار اتفاق السويد الذي يراهن البعض عليه انتهى وعفى عليه الزمن، وتابع «الميليشيات لم تلتزم بأي اتفاق أو هدنة، لذا يعتبر اتفاق السويد ملغيا ويجب عدم الالتزام به».

 

يأتي ذلك في وقت أرجع مراقبون يمنيون أسباب الانهيار في جبهات الشرعية إلى عدة عوامل من بينها ترهّل القرار السياسي وتغوّل الفساد في مؤسسات الجيش وازدواج الولاءات، إضافة إلى الدور الذي يلعبه التيار الإخواني الموالي لقطر والذي عمل خلال السنوات الماضية منذ إنهاء مشاركة الدوحة في التحالف العربي على إرباك الأولويات وتبديد طاقات الحكومة اليمنية في الصراعات الداخلية مع مكونات المؤتمر الشعبي والمجلس الانتقالي، واستهداف التحالف العربي إعلاميا وسياسيا

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