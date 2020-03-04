القديمي يكشف أسباب إنتصارات الحوثيين الأخيرة وسقوط الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

عدن - الخليج 365

كشف وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، أسباب إنتصارات الحوثيين الأخيرة وسقوط مركز محافظة الجوف بيدهم .



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وقال في تغريدات له بتويتر، أن قوة الحوثي الحقيقية في اي هجوم هى شراء الولاءات وضخ مبالغ مالية وسيارات للمشائخ والشخصيات الاجتماعية ذات الوجاهة .. لافتاً إلى أن الميليشيات أضعف مما يتصور الجميع وإنتصاراتهم تأتي بتسليم وانسحاب وخيانه ممن ذكرناهم في داخل المناطق او لضرف معين يتم استغلاله بشكل سريع وعاجل .

وأشار إلى أن غالبآ ما تأتي الخيانة من قبل بعض الهاشميين وضعاف النفوس في حب المال الذين في المناطق المحررة كما حصل في الجوف للأسف .

واضاف "وما نبهت به قبل شهرين من حشود كبيره تعد للهجوم على الجوف كلها حشود عشوائية من أطفال ومقاتلين دون خبرة لكن اعتمادهم الاول هو على الخيانة من الداخل والتنسيق المسبق"