- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع متسللين حوثيين برصاص قوات المقاومة شمال غربي الضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
الخليج 365 ـ الضالع
قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي، الارهابية، برصاص وحدة القناصة بالقوات الجنوبية الأربعاء، في جبهة الفاخر شمال غربي الضالع.
وأكدت مصادر ميدانية أن المقاومة الجنوبية، استهدفت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية بعد تسللهم إلى منزل على أطراف الفاخر بقعطبة.
وأوضحت المصادر أن وحدات متخصصة في القوات الجنوبية استهدفت المتسللين بعمليات قنص بعد رصدهم، وأردتهم قتلى
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع متسللين حوثيين برصاص قوات المقاومة شمال غربي الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.