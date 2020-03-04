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مصرع متسللين حوثيين برصاص قوات المقاومة شمال غربي الضالع

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اليمن العربي ـ الضالع 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

مصرع متسللين حوثيين برصاص قوات المقاومة شمال غربي الضالع

الخليج 365 ـ الضالع

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي، الارهابية، برصاص وحدة القناصة بالقوات الجنوبية الأربعاء، في جبهة الفاخر شمال غربي الضالع.

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وأكدت مصادر ميدانية أن المقاومة الجنوبية، استهدفت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية بعد تسللهم إلى منزل على أطراف الفاخر بقعطبة.

 

وأوضحت المصادر أن وحدات متخصصة في القوات الجنوبية استهدفت المتسللين بعمليات قنص بعد رصدهم، وأردتهم قتلى

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