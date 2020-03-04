شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير في حكومة الشرعية يشكر دولة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 عدن - الخليج 365 تقدم وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية، محمد عسكر، بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة لإجلائها طلاب اليمن في مدينة ووهان الصينية .

وقال عسكر في تغريدة له بتويتر، "نشكر الأشقاء في الامارات على هذه اللفته الانسانية غير المستغربة، من ابناء زايد الخير، في اجلاء الطلاب اليمنيين من مدينة ووهان الصينية، الى مركز متخصص بالحجر الصحي بالامارات حتى إعادتهم سالمين لذويهم باليمن باذن الله" . Advertisements وتكفلت دولة الامارات العربية المتحدة بنقل الطلاب اليمنيين العالقين في مدينة ووهان الصينية. وستقوم دولة الامارات بنقل الطلاب إلى موقع حجر صحي بدولة الإمارات قبل اعادتهم إلى مناطقهم. ويأتي تكفل دولة الامارات بنقل الطلاب اليمنيين المبتعتين بالصين تواصلا لدورها الانساني تجاه اليمنيين بعد تجاهل حكومة الشرعية للاستغاثات المتكررة للطلاب العالقين في مدينة ووهان الصينية.

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