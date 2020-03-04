صحيفة دولية : سقوط الجوف يزيح الستار عن مكامن ضعف الشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

عدن - الخليج 365

قالت صحيفة العرب الدولية، أن عودة سيطرة الحوثيين على مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف (شمال) بعد أشهر من القتال ضد القوات الحكومية التي سيطرت على المدينة في منتصف ديسمبر 2015، تزيح الستار عن مكامن الضعف في أداء الشرعية اليمنية والانقسامات الحاصلة في صفوفها بما عطل حسم ملفات عديدة ووصل الأمر حدّ خسارة أراض نجحت القوات اليمنية، مدعومة من التحالف العربي، في استعادتها من سيطرة الحوثيين.



وترى الصحيفة أن السقوط المفاجئ لمحافظة الجوف الإستراتيجية في أيدي الميليشيات الحوثية بعد أسابيع قليلة من خسارة الحكومة اليمنية لمنطقة نهم، على الحدود بين محافظتي مأرب والجوف، يطرح أسئلة حول أسباب التراجع الكبير في أداء الشرعية اليمنية على الصعيدين السياسي العسكري وانعكاسات التحولات في خارطة موازين القوى في المشهد اليمني.

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ويجيب باحثون سياسيون يمنيون على هذا التساؤل بحسب ما ذكرت الصحيفة .. مشيرين إلى أن الانهيار الذي لحق بجبهات الحكومة اليمنية في مأرب والجوف، لم يكن وليد المصادفة بل هو نتاج سلسلة طويلة من الأخطاء والممارسات الكارثية التي تسببت في إضعاف “الشرعية” وتشتيت جهودها وتبديل طاقاتها في صراعات جانبية وأخرى مصطنعة تقف خلفها أجندات سياسية ممولة من قطر وتنظيم الإخوان.

وأسفرت المعركة التي امتدت لحوالي أربعة أسابيع وانتهت بسيطرة الميليشيات الحوثية على مساحات كبيرة من محافظة الجوف، ثاني أكبر المحافظات اليمنية مساحة بعد حضرموت، عن خلق واقع جديد في خارطة القوة والانتشار العسكري الذي ينبئ بتحولات قادمة على صعيد المواجهات.

وبينما تمكن الحوثيون من بسط سيطرتهم على عدد من مديريات الجوف ومن بينها مدينة الحزم مركز المحافظة وأكبر مدنها وأهمها، يعتقد مراقبون يمنيون أن التحول الأكبر والأهم هو عودة الحوثيين لتهديد محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز بعد خمس سنوات من تحريرها وتأمينها من قبل التحالف العربي ورجال القبائل