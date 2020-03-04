شكرا لمتابعة خبر عن سلطنة عمان تفاجئ الجميع وتصدر قرار عاجل تجاه دول الخليج بعد تطورات خطيرة والبدء بتنفيذه فوراً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد سقوط الجوف بيد الحوثيين .. اليمنيون يهاجمون السعودية ويطلقون عملية “تحرير الشرعية من الرياض” تفاصيل الساعات الأخيرة لسقوط الجوف بيد الحوثيين.. أحد الناجين من معارك الجوف يكشف كيف انقلبت الموازين بشكل مفاجئ “صفقة ملغومة” تتحول إلى قنبلة وتفجر أزمة حادة وغير مسبوقة بين محمد بن سلمان و”السيسي” الفاشنيستا الكويتية غدير تعلن توبتها : ” يارب يثبتني” (شاهد بالفيديو) ماذا قالت؟

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