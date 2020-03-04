شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مُصيبة تحل على الإمارات.. إصابة محمد بن زايد بـ"كورونا" وقرار عاجل بتأجيل اكسبو دبي 2020 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت مصادر موثوقة في الإمارات، عن إصابة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بفيروس كورونا القاتل، مشيرة إلى أن اجتماعات عقدت على أعلى المستوى لبحث محاولة السيطرة على تفشي الفيروس في الإمارات بعد تفاقم أعداد المصابين.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• العثور على أكبر "أفعى" بالعالم ..طولها 4 أمتار .. و12 شخص يمسكون بها ..شاهد

• الثمانينية البريطانية التي تزوجت شابًا مصريًا تفجر مفاجآت محرجة: هذا ما حدث لي في ‘‘ليلة الدخلة’’

• أسد يتزوج أنثى النمر .. شاهد كيف كانت النتيجة الصادمة في المولود الأول (صور)

• هذا المشروب "اللذيذ" ورخيص الثمن يعالج أمراض القلب والسرطان ويقضي على مشاكل الهضم وهشاشة العظام ..تناوله يومياً وعش مرتاح البال !!

• "MBC" تجمع فتاة جميلة بزوجها الذي سرق منها اغلى ما تملك وهجرها قبل ثلاث سنوات ..شاهد كيف كانت ردة فعلها عندما سمعت صوته لأول مرة ..(فيديو)

• "لبوة" تعاقب حبيبها الأسد بطريقة مرعبة لأنه فشل في إشباع رغبتها الجنسيه ..شاهد

• عريس يداعب عروسته بطريقة مرعبة ..قدم لها أفعى مفترسة داخل صندوق كهدية الزواج فكانت نهايتها صادمة ..شاهد

• قل وداعا لارتفاع "ضغط الدم" ..طريقة بسيطة بدون ادوية تنهي مشكلتك للأبد ..شاهد

• أسد متوحش يفترس رجل في ثواني ويلتهم بعدة مباشرة ثلاثين كلب .. شاهد كيف كانت النهاية صادمة ومرعبة ..(فيديو)

Advertisements

• المذيعة "علا الفارس" تنشر غسيل قناة mbc وتكشف ما حدث لـ" لجين عمران وسارة عبدالعزيز" .. (فيديو)

• أسد ينهش لحم فتاة وهي تمارس "الجنس" مع حبيبها في الهواء الطلق ..وعندما حضرت الشرطة وجدو مفاجأة في جسد الفتاة لم تخطر على بال أحد ..شاهد

• "صدام حسين" يظهر في "كركوك" بصورة مفاجئة .. والسلطات العراقية تعلن حالة الاستنفار وتتوجه لاعتقاله ..لكن مفاجئة حدثت قبل الوصول اليه ..شاهد

• "تمساح" ضخم يهاجم "لبوة" ويكسر فكها ويهشم رأسها ..شاهد كيف انتقمت منه الأسود في ملحمة قتالية ليس لها مثيل ..(فيديو)

• مذيعة قناة الجزيرة "علا فارس" في ظهور صارخ بجوار عروسة شقيقها ... ارتدت فستان أحمر فخطفت الأنظار وكانت أميرة الحفل بلا منازع ... شاهد

---------------------------------

ونقل الناشط الحقوقي الإماراتي البارز عبدالله الطويل، عن مصدر خاص قوله- حسب ما رصدت “وطن” من تغريدة على “تويتر”، (وصلتني أخبار من مصدر خاص عن وجود #محمد_بن_زايد في الحجر الصحي بعد اصابته بفيروس كورونا )، وهو الامر الذي تتكتم عليه السلطات الإمارات ولم تخرج في بيان رسمي لغاية اللحظة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم في الإمارات، قررت مساء الثلاثاء، تعطيل جميع طلبةالمدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة بدءاً من الأحد المقبل، ولمدة 4 أسابيع وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني في الإمارات، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). كما قالت في بيانها.

وفي تفاصيل أكثر كما يقول الطويل في سلسلة تغريدات كشفت ما يجري في الإمارات وفق ما رصدت “وطن” من تغريدات على صفحته، فإن سبب توقيف الدراسة في الإمارات، وعمليات التعقيم جاءت بعد اكتشاف حالات بين الطلبة في المدارس، مشيراً إلى أن مصدر في وزارة الصحة الإمارات كشف له ان أعداد المصابين اضعاف ما تم الاعلان عنه..!

وأوضح الطويل الناشط الحقوقي البارز أن اجتماعات عقدت على أعلى المستويات في الإمارات، حول الخروج بقرار تأجيل معرض #اكسبو_دبي_2020 حتى اشعار آخر.

وفي السياق بررت وزارة التربية والتعليم الاماراتية، قرارها بالقول إنه يصب في مصلحة الطلبة، ويأتي كخطوة استباقية تتماشى مع المستجدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتوفير أقصى معايير السلامة العامة في المجتمع المدرسي، وكذلك في مختلف مؤسسات التعليم العالي.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنه بموجب هذا القرار، فقد تم تقديم عطلة الربيع لطلبة المدارس التي كان من المزمع البدء بها في 29 مارس الجاري حتى 12 أبريل المقبل وعوضاً عن ذلك تبدأ يوم الأحد المقبل على أن يتم العمل بمبادرة التعلم عن بعد، في الأسبوعين الأخيرين من الإجازة و بذلك ضمان لاستمرارية العملية التعليمية في المنزل، ودون المساس في عدد أيام الدراسة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19).

واوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تم رصدها من خلال التقصي النشط والمستمر، تعود لجنسيات مختلفة تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا.

وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المعلن عنها 27 حالة شفي منها 5 حالات أعلن عنها مسبقا. حسب ما جاء في بيان الصحة الاماراتية.