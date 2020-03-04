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صنعاء - ياسمين الخيامي - الاطاحة بالشيخ سلطان العرادة من منصبه والمجيء بمحافظ جديد..والخبر ينزل كالصاعقة على رؤوس شيوخ مأرب والحوثي يطير فرحا ( صورة واسم المحافظ الجديد لمأرب )

2020/03/04 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر الاطاحة بالشيخ سلطان العرادة من منصبه والمجيء بمحافظ جديد..والخبر ينزل كالصاعقة على رؤوس شيوخ مأرب والحوثي يطير فرحا ( صورة واسم المحافظ الجديد لمأرب ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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