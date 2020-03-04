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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجنرال الاحمر يباغت الجميع ويتهم العرادة بانه سارق النفط..شاهد الرد الصاعق والمزلزل للشيخ سلطان العرادة والذي اثار جنون الجنرال الاحمر واربك كل حساباته

2020/03/04 الساعة 08:38 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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