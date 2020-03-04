شكرا لبحثكم عن خبر البرهان يصدر قرارا بسحب الجنسية السودانية من 13 ألف أجنبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارا يقضي بسحب نحو 13 ألف جنسية من أجانب، حصلوا عليها من قبل نظام الرئيس السابق عمر البشير. وأفادت صحيفة "السوداني" بأن قرار البرهان، جاء بتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة، حقوقي الطريفي إدريس دفع الله. وأوضحت الصحيفة، أن القرار الصادر شمل مراجعة جميع جوازات السفر الممنوحة للأجانب من أصول غير سودانية، ما بين عامي 1989 - 2019، داخل وخارج البلاد. Advertisements كما يجري وفقا للقرار "الرجوع لملف الجنسية والرقم الوطني بالإدارة العامة للسجل المدني لأغراض التأكد من سلامتها". ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن السلطات ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والفنية والإدارية لتنفيذ هذا القرار. المصدر: السوداني

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