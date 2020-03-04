شكرا لبحثكم عن خبر في بيان هام قبائل حضرموت تؤكد على تأمين الوادي من عناصر الإرهاب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت قبائل وأعيان حضرموت على تعزيز أمن الوادي والصحراء بكافة الإمكانيات والوسائل التي يحتاجها للقيام بواجبه في تأمين الوادي والصحراء ومكافحة العناصر الإرهابية التي تقتل الأبرياء ليلاً ونهارا.

جاء ذلك التأكيد في البيان الذي صدر عن لقاء جمعهم اليوم الثلاثاء مع محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني في المكلا.

وفي البيان عبر المجتمعون عن الشكر والتقدير لدول التحالف العربي على ما قدموه من دعم مادي ومعنوي كبير في كافة الجوانب، وطالبواهم ببذل المزيد من الدعم وفقاً لما تقتضيه المرحلة الراهنة، كما اكدوا على وقوفنا معهم جنباً إلى جنب في مواجهه القضاء على التمرد الحوثي والتمدد الفارسي ومحاربة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله.

وأقر المجتمعون تشكيل لجنة تواصل تكون في حالة انعقاد دائم للتواصل مع قيادة المحافظة.

وفيما يلي تنشر عدن تايم نص البيان ...

بيان صادر عن لقاء قبائل وأعيان حضرموت مع المحافظ القائد البحسني- اليوم الثلاثاء

3/3/2020

"بسم الله الرحمن الرحيم ..

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،

إنطلاقا من قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان) ومن قول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يُسلمه) .

وإستشعاراً بالمسؤولية تجاه ما يجري من مستجدات وإحداث متسارعة على الساحة اليمنية عموماً وتداعياتها على محافظة حضرموت، فقد تداعت قبائل حضرموت ساحلاً ووادياً وصحراء لطلب اللقاء الموسع مع قيادة السلطة المحلية ممثلة باللواء الركن/ فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة الثانية لمناقشة تطورات هذه الأوضاع الخطيرة التي تشهدها البلاد، والخروج برؤية موحدة لمواجهة أي تحديات ومخاطر محتملة .

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وقد تم اللقاء بالمحافظ اليوم الثلاثاء الموافق 3/3/2020م بحضور المشائخ والمقادمة والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وقد رحب المحافظ في بداية اللقاء ترحيباً حاراً بحضور هذه الهامات والقامات والشخصيات الحضرمية المؤثرة، وساد اللقاء روح المسؤولية والتأكيد على اللحمة الحضرمية في مواجهة التحديات المستجدة وعدم السماح بالمساس بأمن واستقرار حضرموت باعتبار أن أمن حضرموت وقيادتها أمراً لا يمكن المساس به البتة .

واستمع الحاضرون الى كلمة الأخ المحافظ والتي أكد من خلالها على وحدة الصف الحضرمي وتماسكه في هذه المرحلة الحرجة والصعبة التي تشهد فيها البلاد اليمنية موجة إضطرابات وتحديات خطرة الأمر التي يستدعي من العلماء والعقلاء والنخب الحضرمية المحافظة على أن تبقى حضرموت عصية على كل غازٍ ومعتدٍ .

وفي ختام اللقاء اتفق الحاضرون على الآتي :

أولا : التأكيد على وقوفها خلف القيادة السياسية والشرعية المتمثلة في الأخ الرئيس المشير الركن/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حفظه الله .

ثانيا : التأكيد على الالتفاف حول قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن/ فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية .

ثالثا : توجيه الشكر والتقدير لدول التحالف العربي على ما قدموه من دعم مادي ومعنوي كبير في كافة الجوانب، ونطالبهم ببذل المزيد من الدعم وفقاً لما تقتضيه المرحلة الراهنة، كما نؤكد على وقوفنا معهم جنباً إلى جنب في مواجهه القضاء على التمرد الحوثي والتمدد الفارسي ومحاربة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله .

رابعاً : تشكيل لجنة تواصل تكون في حالة انعقاد دائم للتواصل مع قيادة المحافظة .

خامسا : أكد الحاضرون على تعزيز أمن الوادي والصحراء بكافة الإمكانيات والوسائل التي يحتاجها للقيام بواجبه في تأمين الوادي والصحراء ومكافحة العناصر الإرهابية التي تقتل الأبرياء ليلاً ونهارا .

سادساً : دعوة العلماء والدعاة للقيام بواجبهم في توجيه الناس لما فيه صلاح البلاد والعباد .

وفي الختام نسأل الله أن يصلح حال الراعي والرعية وأوضاع الأمة المحمدية وأن يحفظ حضرموت وأهلها وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة أجمعين" .