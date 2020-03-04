شكرا لبحثكم عن خبر عدن تستعيد مدفع عثماني عمره 500 عام من اعماق البحر .. صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكنت اطقم الادارة العامة للشئون الفنية في ميناء عدن من انتشال المدفع الاثري الغارق في قاع البحر خلف جبل قلعة صيرة في إطار المساهمة المجتمعية لميناء عدن.

ويعتبر المدفع احد المدافع الشهيرة التي كانت منصوبة في محيط قلعة صيرة منذ تواجد العثمانيين في عدن سنة 1548م، ويبلغ وزنه 33 طن وطوله أربعة متر، وتم إسقاطه من اعلى الجبل إلى البحر خلال فترة الحرب الحوثية في عدن عام 2015م.

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وأثنت قيادة المؤسسة على جهود كوادرها واطقمها الفنية في إنجاز المهمة بالشكل المطلوب في انتشال المدفع الأثري من قاع البحر في محيط قلعة صيرة ووجهت بتسليم المدفع للجهات الرسمية.

وأكدت قيادة الميناء اهتمامها في المشاركة والمساهمة المجتمعية الفاعلة لمدينة عدن وتعطي الاهتمام والأولوية للحفاظ على تراثنا العريق والتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية المهتمة بالحفاظ على تراث وتاريخ مدينة عدن الغني بتنوعه الثقافي عبر العصور.