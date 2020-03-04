التحالف يقصف تجمعات للمليشيا بنهم شرقي صنعاء وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 الخليج 365 ـ صنعاء قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 04/آذار/2020، تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صنعاء.

Advertisements وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365" إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة تجمعات للمليشيا في مديرية نهم شرقي صنعاء. وأكدت المصادر أن القصف الجوي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وتمكنت المليشيا من السيطرة على كامل مديرية نهم، الشهر الماضي، بعد انسحاب القوات الموالية لحزب الإصلاح من المديرية

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