مليشيا الحوثي تسيطر على مديرية جديدة في محافظة مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 الخليج 365 ـ مأرب سيطرت مليشيا الحوثي على مديرية رغوان في محافظة مأرب أمس الثلاثاء، 03/آذار/2020، بعد اتفاق مع مشايخ المديرية.

وذكرت مصادر متطابقة أن أطقم حوثية وصلت إلى مركز المديرية دون قتال، إثر اتفاق مع مشايخ المديرية على تجنيبها الحرب. وبحسب المصادر فقد نص الاتفاق على ما يلي: Advertisements 1-عدم التعرض للمليشيا أو لأي من أبنا القبيلة 3-يتولى أهلي المديرية تأمينها وحفظ أمنها. 4تشكيل وحدات أمنية من المنطقة وضمهم إلى وزارة الداخلية الحوثية وتوفير مستلزمات المقار الحكومية وحفظها من النهب والتخريب

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