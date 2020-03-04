مليشيا الحوثي تنفذ إعدامات ميدانية في محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 ـ الجوف

أقدمت ميليشيا الحوثي على تنفيذ إعدامات ميدانية للمدنيين في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف كما أحرقت منازل والمستشفى الرئيس في المدينة ومنعت المدنيين من المغادرة كما استهدفت شاحنة مساعدات إنسانية بالحديدة بعبوة ناسفة.



وطبقا لما أكده مسؤولون محليون فإن الميليشيا نفذت إعدامات ميدانية، وداهمت قرية خربة همدان بقوة عسكرية من أجل توزيع محاضرات مؤسس الميليشيا على المساجد. وقال المسؤولون إن الميليشيا أعدمت ثلاثة يمنيين بالقرب من الدار بمدينة الحزم من أبناء قبيلة المهاشمة، كما أعدمت أحد الفلاحين وأصابت آخر في نقطة الجر بالحزم، كما أحرقت عدداً من المنازل في مدينة الحزم.

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وضمن سلسلة انتهاكاتها المستمرة، أقرت الميليشيا خطة مهاجمة المناطق المحررة في إطار خطتها لتصعيد المواجهات وإفشال كل جهود التهدئة التي ترعاها الأمم المتحدة، وتحظى بدعم المجتمع الدولي وبهدف إحلال السلام في اليمن.

وأقر اجتماع لحكومة الميليشيا ما أسمتها خطة مواجهة في المحافظات الجنوبية والشرقية من البلاد، وتضمنت الخطة، مجموعة من السياسات والبرامج والخطوات العملية التي غطت أربعة محاور رئيسة تشمل العسكري والأمني والسياسي والثقافي، التي سيتم البدء الفوري في تنفيذها ميدانياً بعد إقرارها من قبل ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.