شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد عسكري يكشف أهداف إيران من اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 الشحات غريب كشف قائد اللواء الشهيد "عمر سالم بارشيد" العميد عبدالدائم محمد صالح الشعيبي، عن أهداف إيران من اليمن.

Advertisements وأضاف الشعيبي في حوار خاص لــ"الخليج 365"، بأنه إيران تريد السيطره على باب المندب وتخضع دول الأقليم تحت رحمتها وأقدمت عبر ادواتها الحوثية. ووجه رسالة للحكومة الشرعية، بأن تعمل على تنفيذ اتفاق الرياض لأنه فرصتهم الأخيره مالم فالبديل هو الحرب وأن ينفذو التزاماتهم العملية والأخلاقيه أمام شعبهم.

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