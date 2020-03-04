قائد عسكري يتحدث عن حل الأزمة اليمنية ودور الأمم المتحدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 الشحات غريب تحدث قائد اللواء الشهيد "عمر سالم بارشيد" العميد عبدالدائم محمد صالح الشعيبي، عن دور الأمم المتحدة في التعامل مع الازمة اليمنية.

Advertisements وقال الشعيبي في حوار لـ"الخليج 365"،إن دور الوسيط لايقدم ولا يؤخر الشي الوحيد المستفاد منه هو المعونات وتسهيل وصولها للمحتاجين. وحول حل الأزمه اليمنية أكد أن حل الأزمه اليمنية لايمكن فرضه بالقوه بل بالحوار الصادق الذي يتناسب مع تطلعات الشعب اليمني شمالاً وجنوباً وهناك واقع جديد على الارض لايمكن تجاهله أو تجاوزه.

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